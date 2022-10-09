Обладателя Кубка Стэнли обвинили в домогательствах

Иэн Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах. Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошёл, когда я была несовершеннолетней в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Он очень хорошо знал о моем возрасте и о том, что я была подростком. Он вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием. Он часто заставлял меня делать что-то без моего согласия.