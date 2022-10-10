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6 часов назад

Защитник "Тампы" Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Газета.Ruиещё 3

Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Иэн Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке. "Обвинения, предъявленные мне сегодня в анонимном твите, я воспринимаю очень серьезно. Я категорически отрицаю эти обвинения и буду всячески сотрудничать с НХЛ, "Тампой", с их официальными лицами и юридическими отделами в предстоящем расследовании", - приводит слова Коула журналист Грег Вышински в Twitter. 9 октября в Twiiter пользовательница под именем Эмили Смит опубликовала заявление, согласно которому Коул совратил ее, когда она была несовершеннолетней, при этом хоккеист домогался до девушки на протяжении четырех лет. Коул пополнил состав "Лайтнинг" в это межсезонье. Ранее канадский защитник выступал за "Сент-Луис Блюз", "Коламбус Блю Джекетс", "Колорадо Эвеланш", "Миннесоту Уайлд", "Каролину Харрикейнз" и "Питтсбург Пингвинз", с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее сообщалось, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" отстранила от основного состава защитника Иэна Коула на время расследования по делу о сексуальных домогательствах.

Защитник "Тампы" Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хоккей,Иэн Коул,Каролина Харрикейнз,
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