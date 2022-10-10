Экс-хоккеист "Йокерита" Скленичка заявил, что был счастлив покинуть КХЛ

Чешский экс-хоккеист финского «Йокерита» Давид Скленичка, ныне выступающий за шведский «Брюнесе», высказался об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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«Когда я собирался подписать контракт с новым клубом, толком не знал, куда еду. Знал, что сюда приедет много топовых хоккеистов из КХЛ. Тогда было важно подготовить все заранее. Прошло всего несколько недель после прошлого сезона, прежде чем я подписал контракт с «Брюнесом».

Понимал, что «Йокерит» больше не будет играть в КХЛ. Поэтому я в основном искал новый клуб. Неудивительно, что расставание с «Йокеритом» не обошлось без проблем. Что чувствовал, когда пришло время уходить? Мне было тяжело. У меня оставалось два года по контракту с «Йокерит». Я был напряжен из-за той ситуации. Но тогда я был просто счастлив, что смог уйти оттуда и покинуть лигу.

Каждый сезон, когда я был там, что-то происходило. В первый год случился коронавирус. Второй год все еще был ковид, а мы играли все матчи плей-офф вдали от дома. Потом, на третьем году игры там, случилась спецоперация. Так что это было разочаровывающее время», — цитирует чеха Expressen.

Ранее директор финской ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен рассказал, что организация проинструктировала игроков по поводу выступления в КХЛ.

Стоит отметить, что в лиге наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.