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1 час назад

Аналитик НХЛ Уикс заявил, что форвард "Вашингтона" Овечкин ставит вратарей в тупик

Газета.Ru

Аналитик NHL Network Кевин Уикс прокомментировал попадание российского капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в будущем сезоне.

Аналитик НХЛ: Овечкин ставит вратарей в тупик
Фото: Газета.руГазета.ру

Нападающий замкнул рейтинг топ-10 списка.

«Он ставит вратарей в тупик так же, как питчер ставит в тупик отбивающих. Вы знаете, откуда он щелкает, — вы просто не знаете, куда он попадет. Обычно он бросает из знаменитого офиса Ови, но Алекс может забивать голы самыми разными способами», — приводит слова Уикса сайт лиги.

Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В прошлом плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил тренировку клуба в преддверии старта сезона.

Хоккей,Кевин Уикс,
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