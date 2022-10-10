Аналитик НХЛ: Овечкин ставит вратарей в тупик

«Он ставит вратарей в тупик так же, как питчер ставит в тупик отбивающих. Вы знаете, откуда он щелкает, — вы просто не знаете, куда он попадет. Обычно он бросает из знаменитого офиса Ови, но Алекс может забивать голы самыми разными способами», — приводит слова Уикса сайт лиги.