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18 минут назад

20-летний нападающий «Миннесоты» объявил, что победил рак

Чемпионат.com

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Павел Новак рассказал, что он победил рак, диагностированный в конце июня 2022 года.

20-летний нападающий «Миннесоты» объявил, что победил рак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем привет, после нескольких месяцев проблем со здоровьем я хотел бы поделиться с вами хорошей новостью: я победил рак. Я не знаю лучшего чувства, чем снова быть здоровым.

Хотел бы сказать спасибо врачам, которые помогли мне справиться с этим. Вы мои герои. Самая большая благодарность — моим родителям и сестре, которые сделали всё для меня и прошли со мной всё лечение. Без вас это было бы невозможно. Спасибо всем, кто молился за меня! Я действительно с нетерпением жду того, что ждёт нас в будущем», — написал игрок в одной из своих социальных сетей.

Напомним, 20-летний чешский хоккеист был задрафтован «дикарями» под общим 146-м номером в 2020 году.

Хоккей,Павел Новак,
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