20-летний нападающий «Миннесоты» объявил, что победил рак

«Всем привет, после нескольких месяцев проблем со здоровьем я хотел бы поделиться с вами хорошей новостью: я победил рак. Я не знаю лучшего чувства, чем снова быть здоровым.



Хотел бы сказать спасибо врачам, которые помогли мне справиться с этим. Вы мои герои. Самая большая благодарность — моим родителям и сестре, которые сделали всё для меня и прошли со мной всё лечение. Без вас это было бы невозможно. Спасибо всем, кто молился за меня! Я действительно с нетерпением жду того, что ждёт нас в будущем», — написал игрок в одной из своих социальных сетей.