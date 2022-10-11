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12 минут назад

Двукратный олимпийский чемпион Кожевников осудил Гашека за его критику в адрес НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.

Олимпийский чемпион Кожевников осудил Гашека за его критику в адрес НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

«Гашек раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах? Зачем на него обращать внимание... Гашек уже и на НХЛ начал лаять. Это диагноз!» — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Ранее хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» рискует стать главным разочарованием в новом сезоне НХЛ.

За столичный клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

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