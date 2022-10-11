Олимпийский чемпион Кожевников осудил Гашека за его критику в адрес НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека , который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.