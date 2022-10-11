Обладатель Кубка Стэнли призвал НХЛ извиниться перед Чехией

«Лига не проявила уважение к позиции МИД Чехии. Тут больше не рады НХЛ до тех пор, пока ее руководство не уйдет в отставку», — рассказал Гашек. Он также призвал новых руководителей НХЛ извиниться перед Чехией.

Ранее Гашек выразил сожаление из-за прилета россиян из НХЛ в Чехию. Он обратил внимание на то, что, согласно законам Европейского союза (ЕС), если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их. «Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.