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2 часа назад

Обладатель Кубка Стэнли призвал НХЛ извиниться перед Чехией

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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за допуск россиян до матчей регулярного чемпионата в Чехии.

Обладатель Кубка Стэнли призвал НХЛ извиниться перед Чехией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лига не проявила уважение к позиции МИД Чехии. Тут больше не рады НХЛ до тех пор, пока ее руководство не уйдет в отставку», — рассказал Гашек. Он также призвал новых руководителей НХЛ извиниться перед Чехией.

Ранее Гашек выразил сожаление из-за прилета россиян из НХЛ в Чехию. Он обратил внимание на то, что, согласно законам Европейского союза (ЕС), если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их. «Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.

7 и 8 октября «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» провели в Праге два матча регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард «хищников» Яков Тренин принял участие в двух встречах, его соотечественник Евгений Свечников, представляющий «акул», — в одной.

Хоккей,Яков Тренин,Евгений Свечников,Доминик Гашек,ЕС,
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