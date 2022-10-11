"Вашингтон" Овечкина станет главным разочарованием сезона НХЛ

«Думаю, больше всего разочарует «Вашингтон». Они слишком старые и основательно потрепаны. Александр Овечкин, конечно, продолжит забивать, новичок Дарси Кемпер может ярко проявить себя в нескольких играх, но этого будет недостаточно для выхода в плей-офф из Столичного дивизиона», — приводит слова аналитика ESPN.