"Вашингтон" Овечкина станет главным разочарованием сезона НХЛ

Хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» рискует стать главным разочарованием в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За столичный клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.
«Думаю, больше всего разочарует «Вашингтон». Они слишком старые и основательно потрепаны. Александр Овечкин, конечно, продолжит забивать, новичок Дарси Кемпер может ярко проявить себя в нескольких играх, но этого будет недостаточно для выхода в плей-офф из Столичного дивизиона», — приводит слова аналитика ESPN.
Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ.
В десятку лучших был включен российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Возглавил рейтинг лучших хоккеистов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на втором месте защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, замкнул тройку лучших нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.