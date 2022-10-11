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59 минут назад

Хоккейный аналитик считает, что "Вашингтон" Овечкина станет главным разочарованием сезона НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» рискует стать главным разочарованием в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" Овечкина станет главным разочарованием сезона НХЛ
Фото: Газета.руГазета.ру

За столичный клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

«Думаю, больше всего разочарует «Вашингтон». Они слишком старые и основательно потрепаны. Александр Овечкин, конечно, продолжит забивать, новичок Дарси Кемпер может ярко проявить себя в нескольких играх, но этого будет недостаточно для выхода в плей-офф из Столичного дивизиона», — приводит слова аналитика ESPN.

Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ.

В десятку лучших был включен российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Возглавил рейтинг лучших хоккеистов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на втором месте защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, замкнул тройку лучших нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Хоккей,Дарси Кемпер,Коннор Макдэвид,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Андрей Василевский,
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