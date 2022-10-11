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11 минут назад

Первый тренер Назарова: Андрей говорил – всегда буду биться за молодых

Чемпионат.com

Виктор Перегудов, первый тренер главного тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова рассказал о становлении специалиста как тренера.

Первый тренер Назарова: Андрей говорил – всегда буду биться за молодых
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я Андрюху помню, когда он ещё у меня говорил: я всегда буду биться за молодых! И он всегда бился! Я ещё тогда понимал, что этот человек будет тренером. Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил, что мне делать, Виктор Михайлович? Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионате» Павлом Панышевым.

ХК «Сочи» в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги после 15 сыгранных матчей, занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков и одержав 3 победы.

Хоккей,Павел Панышев,Андрей Назаров,Фонбет,
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