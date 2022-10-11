Первый тренер Назарова: Андрей говорил – всегда буду биться за молодых

«Я Андрюху помню, когда он ещё у меня говорил: я всегда буду биться за молодых! И он всегда бился! Я ещё тогда понимал, что этот человек будет тренером. Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил, что мне делать, Виктор Михайлович? Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионате» Павлом Панышевым.