Первый тренер Назарова: Андрей говорил – всегда буду биться за молодых

Виктор Перегудов, первый тренер главного тренера ХК «Сочи» Андрея Назарова рассказал о становлении специалиста как тренера.
«Я Андрюху помню, когда он ещё у меня говорил: я всегда буду биться за молодых! И он всегда бился! Я ещё тогда понимал, что этот человек будет тренером. Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил, что мне делать, Виктор Михайлович? Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионате» Павлом Панышевым.
ХК «Сочи» в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги после 15 сыгранных матчей, занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков и одержав 3 победы.