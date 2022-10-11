Заслуженный тренер России ответил Гашеку русской поговоркой

«Кроме улыбки у меня эта новость ничего не вызывает. Гашек берет на себя много. Видимо, в политику хочет попасть. Или хочет обрести популярность за счет этого. Есть хорошая русская поговорка: «Не в свои сани не садить!». Вот это и советую Гашеку», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».