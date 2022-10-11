Заслуженный тренер России ответил Гашеку русской поговоркой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.
Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».
Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.
«Кроме улыбки у меня эта новость ничего не вызывает. Гашек берет на себя много. Видимо, в политику хочет попасть. Или хочет обрести популярность за счет этого. Есть хорошая русская поговорка: «Не в свои сани не садить!». Вот это и советую Гашеку», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников осудил Доминика Гашека за его критику в адрес НХЛ.