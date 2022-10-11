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1 час назад

Плющев ответил русской поговоркой Гашеку, который раскритиковал НХЛ из-за российских хоккеистов

Газета.Ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.

Заслуженный тренер России ответил Гашеку русской поговоркой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

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Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

«Кроме улыбки у меня эта новость ничего не вызывает. Гашек берет на себя много. Видимо, в политику хочет попасть. Или хочет обрести популярность за счет этого. Есть хорошая русская поговорка: «Не в свои сани не садить!». Вот это и советую Гашеку», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников осудил Доминика Гашека за его критику в адрес НХЛ.

Хоккей,Владимир Плющев,Яков Тренин,Евгений Свечников,Доминик Гашек,Александр Кожевников,
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