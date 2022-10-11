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36 минут назад

Журналист The Score включил двух россиян в топ-5 кандидатов на приз лучшему игроку НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Журналист The Score Джош Голд-Смит составил топ-5 главных кандидатов на выигрыш "Харт Трофи" в сезоне-2022/2023 — приз, который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Журналист The Score включил двух россиян в топ-5 кандидатов на приз лучшему игроку НХЛ
Фото: Газета.руГазета.ру

В списке оказались два хоккеиста из России. Пятое место занял вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Топ-3 замкнул форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Лидирует в рейтинге американский нападающий Остон Меттьюс из "Торонто Мэйпл Лифс".

За ним следует канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Четвертым стал еще один канадец Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".

Ранее хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что "Вашингтон Кэпиталз" рискует стать главным разочарованием в новом сезоне НХЛ. За столичный клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Первый матч регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет 13 октября против клуба "Бостон Брюинз".

Хоккей,Игорь Шестеркин,Натан Маккиннон,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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