Журналист The Score включил двух россиян в топ-5 кандидатов на приз лучшему игроку НХЛ

Журналист The Score Джош Голд-Смит составил топ-5 главных кандидатов на выигрыш "Харт Трофи" в сезоне-2022/2023 — приз, который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В списке оказались два хоккеиста из России. Пятое место занял вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Топ-3 замкнул форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Лидирует в рейтинге американский нападающий Остон Меттьюс из "Торонто Мэйпл Лифс".

За ним следует канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Четвертым стал еще один канадец Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".