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18 минут назад

В НХЛ уверены, что капитан "Вашингтона" Овечкин не поддерживает спецоперацию

Газета.Ruиещё 2

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не согласен с проводимой на территории Украины спецоперацией. Его слова передает Hospodářske noviny.

В НХЛ уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

«Александр находится в очень сложной ситуации. Он не согласен со спецоперацией. Он хочет мира, но у него семья в России. Фото с Путиным уже много лет висит в его социальных сетях, и сменить его в ответ на происходящее на Украине было бы политическим заявлением», — сказал Дэйли.

Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров. На его счету 780 голов. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 114 голов.

Овечкин не вошел в топ-3 по уровню чистого дохода среди российских игроков НХЛ

Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона.

Хоккей,Билл Дэйли,Александр Овечкин,Владимир Путин,
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