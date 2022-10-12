В НХЛ уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию

«Александр находится в очень сложной ситуации. Он не согласен со спецоперацией. Он хочет мира, но у него семья в России. Фото с Путиным уже много лет висит в его социальных сетях, и сменить его в ответ на происходящее на Украине было бы политическим заявлением», — сказал Дэйли.