В НХЛ уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не согласен с проводимой на территории Украины спецоперацией. Его слова передает Hospodářske noviny.
«Александр находится в очень сложной ситуации. Он не согласен со спецоперацией. Он хочет мира, но у него семья в России. Фото с Путиным уже много лет висит в его социальных сетях, и сменить его в ответ на происходящее на Украине было бы политическим заявлением», — сказал Дэйли.
Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров. На его счету 780 голов. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 114 голов.
Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.
Ранее Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона.