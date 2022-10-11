Кожевников: канадские хоккеисты вели себя в наших отелях как подонки

Мы в России тоже все долго молчали. Они, канадцы, в наших отелях вели себя как подонки. Не знаю, доходило ли там до насилия, но там все было плохо с их стороны. И мы не афишировали, молчали, заминали», — рассказал Кожевников «Матч ТВ».