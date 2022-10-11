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1 час назад

Кожевников заявил, что канадские хоккеисты вели себя в российских отелях как подонки

Газета.Ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя уход в отставку всего руководства Федерации хоккея Канады после секс-скандалов с участием игроков сборной Канады, заявил, что заокеанские хоккеисты никогда не отличались примерным поведением во время приездов в Россию.

Кожевников: канадские хоккеисты вели себя в наших отелях как подонки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раз ушли в отставку, то, значит, есть совесть, понимают, что неправы, что покрывали. Слава богу, что это все вскрылось.

Мы в России тоже все долго молчали. Они, канадцы, в наших отелях вели себя как подонки. Не знаю, доходило ли там до насилия, но там все было плохо с их стороны. И мы не афишировали, молчали, заминали», — рассказал Кожевников «Матч ТВ».

Ранее стало известно об уходе в отставку всех членов совета директоров канадской федерации.

Напомним, Федерация хоккея Канады в середине июля возобновила расследование секс-скандала с участием бывших игроков молодежной национальной команды. Ранее TSN сообщал, что некая женщина, которой сейчас 24 года, в апреле обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Затем стало известно о еще одном предполагаемом случае сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной Канады (не старше 20 лет) в 2003 году.

После этих скандалов от сотрудничества с федерацией отказался ряд ключевых спонсоров.

Хоккей,Александр Кожевников,
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