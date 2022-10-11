Овечкин не вошел в топ-3 по уровню чистого дохода среди российских игроков НХЛ

«Разница в голах пока еще солидная, и с каждым годом соперники Саши знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают эти места. Главное, чтобы Овечкин оставался в форме и были подобающие ему партнеры. Мне очень хочется, чтобы Саша стал лучшим снайпером в истории НХЛ, думаю, он сможет побить рекорд», — сказал Петухов.