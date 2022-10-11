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1 час назад

Овечкин не вошел в топ-3 по уровню чистого дохода среди российских игроков НХЛ

Газета.Ru

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не вошел в топ-3 российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по уровню доходов в сезоне-2022/23, пишет Metaratings.

Овечкин не вошел в топ-3 по уровню чистого дохода среди российских игроков НХЛ
Фото: ReutersReuters

Нападающий получит $10 млн, однако после выплаты налогов у него останется лишь $5,51 млн. Он занял в рейтинге, составленном изданием, только четвертое место.

Лидером стал вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, который получит чистый доход в размере $7,2 млн. На второй строчке располагается голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский ($6,62 млн), на третьей — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ($6,53 млн).

Ранее олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов оценил шансы Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в Национальной хоккейной лиге.

«Разница в голах пока еще солидная, и с каждым годом соперники Саши знают все точки, откуда он забрасывает, перекрывают эти места. Главное, чтобы Овечкин оставался в форме и были подобающие ему партнеры. Мне очень хочется, чтобы Саша стал лучшим снайпером в истории НХЛ, думаю, он сможет побить рекорд», — сказал Петухов.

Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров. На его счету 780 голов. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 114 голов.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Артемий Панарин,Александр Овечкин,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,
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