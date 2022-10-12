Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
45 минут назад

Российский хоккеист "Рейнджерс" Кравцов получил травму в первой игре сезона

Газета.Ru

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда встречается с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Российский хоккеист "Рейнджерс" получил травму в первой игре сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первом периоде Кравцов столкнулся у борта с защитником «Тампы» Виктором Хедманом. Изначально показалось, что повреждение не было серьезным, однако хоккеист не сумел продолжить матч и на льду во втором периоде не появился.

Как отмечает журналистка New York Post Молли Уолкер в своем Twitter, игру Кравцов не может продолжить из-за травмы верхней части туловища. Всего хоккеист успел провести на льду две смены и отыграл 1 минуту 28 секунд.

В прошлом сезоне Кравцов сыграл за «Рейнджерс» 20 матчей, всего он набрал только четыре очка — дважды хоккеист сам поражал ворота соперников и дважды выступал в роли ассистента.

В игре «Рейнджерс» и «Тампы» завершился второй период, счет равный — 1:1.

Хоккей,Виталий Кравцов,Виктор Хедман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители