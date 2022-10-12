Российский хоккеист "Рейнджерс" получил травму в первой игре сезона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда встречается с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

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В первом периоде Кравцов столкнулся у борта с защитником «Тампы» Виктором Хедманом. Изначально показалось, что повреждение не было серьезным, однако хоккеист не сумел продолжить матч и на льду во втором периоде не появился.

Как отмечает журналистка New York Post Молли Уолкер в своем Twitter, игру Кравцов не может продолжить из-за травмы верхней части туловища. Всего хоккеист успел провести на льду две смены и отыграл 1 минуту 28 секунд.

В прошлом сезоне Кравцов сыграл за «Рейнджерс» 20 матчей, всего он набрал только четыре очка — дважды хоккеист сам поражал ворота соперников и дважды выступал в роли ассистента.