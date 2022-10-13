Овечкин выполнил 9 силовых приёмов за матч в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 9 силовых приемов в матче с «Бостон Брюинз» (2:5), который завершил с полезностью -2.

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Личный рекорд Александра — 13 силовых приемов (в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» 11 февраля 2009 года). Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Гэри Робертсу и Здено Харе, которые проводили по 17 силовых приемов в 1999 году.

За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).