Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Чикаго" в матче НХЛ

"Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2. У победителей по две шайбы забросили Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен. Еще один гол на счету Эндрю Коглиано. В составе "Чикаго" отличились Джонатан Тэйвз и Макс Доми. Российский вратарь гостей Александр Георгиев совершил 15 сейвов из 17 бросков. Ничушкин признан третьей звездой матча. Первой звездой назван Лехконен. Вторая звезда — нападающий "Чикаго" Микко Рантанен, оформивший ассистентский покер. Ранее сообщалось, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин совершил девять силовых приемов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостон Брюинз". Столичный клуб потерпел поражение со счетом 2:5. Овечкин завершил игру с показателем полезности -2, как и его товарищ по команде Евгений Кузнецов. Показатель Дмитрия Орлова составил -1. Следующим соперником "Кэпиталз" 14 октября станет "Торонто Мэйпл Лифс", а "Бостон" встретится с "Аризоной Койотс" 16 октября.