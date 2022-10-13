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2 часа назад

Российский форвард «Колорадо» Ничушкин признан третьей звездой матча с «Чикаго»

Чемпионат.com

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором клуб «Колорадо Эвеланш» на своём льду принимал «Чикаго Блэкхоукс». По итогам встречи победу одержали «лавины» со счётом 5:2. Дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, оба своих гола форвард оформил при игре в большинстве. Уроженец Челябинска был признан третьей звездой матча.

Ничушкин признан третьей звездой матча с «Чикаго»
Фото: NHL.COMNHL.COM

27-летний российский нападающий в прошлом регулярном сезоне НХЛ принял участие в 62 матчах, в которых набрал 52 (25+27) очка. В плей-офф на счету форварда 20 матчей и 15 (9+6) набранных очков.

В это межсезонье форвард подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» с кэпхитом $ 6,125 млн. В прошлом сезоне-2021/2022 Ничушкин в составе «лавин» стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей,Валерий Ничушкин,
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