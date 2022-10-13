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2 часа назад

Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 700 очков

Чемпионат.com

Сегодня состоялся матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:3. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид оформил хет-трик и набрал четыре очка.

Макдэвид стал шестым игроком по скорости достижения 700 очков в НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По итогам этого матча канадец добрался до отметки в 701 набранное очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 700 очков. Чтобы достичь этой отметки, канадцу потребовалось 488 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Так выглядит первая семёрка по этому показателю (в скобках указано количество матчей, сыгранных хоккеистом для достижения 700 очков):

Уэйн Гретцки (317)

Марио Лемье (363)

Питер Штястны (457)

Майк Босси (469)

Яри Курри (483)

Сидни Кросби (497)

Коннор Макдэвид (488)

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