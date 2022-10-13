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48 минут назад

Нападающий «Бостона» не смог продолжить матч после силового приёма Овечкина

Чемпионат.com

Сегодня прошёл матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимали «Бостон Брюинз». Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск не смог продолжить матч после силового приёма российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Соперник не смог продолжить матч после силового приёма Овечкина
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В начале второго периода хоккеист «Бостона» пропустил силовой приём от защитника «столичных» Эрика Густафссона, а в самой концовке периода от Овечкина. На третий период форвард «мишек» не вышел.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Овечкин набранными баллами не отметился, показатель полезности составил «2». Овечкин записал на свой счёт девять силовых приёмов. Форвард Евгений Кузнецов также завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Хоккей,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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