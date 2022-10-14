Малкин будет жертвовать на благотворительность за каждое очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что будет жертвовать по $710 на благотворительность за каждое очко, которое наберет в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Моя жена Анна и я с гордостью объявляем о программе «Я забиваю для детей». Когда минувшим летом я подписал новый контракт, мы хотели сделать что-то для Питтсбурга. Я добился большого профессионального роста здесь, и название программы — это дань уважения», — цитирует Малкина официальный сайт клуба НХЛ.

Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Аризона Койотс», прошедшем 13 октября. «Питтсбург» одержал победу со счетом 6:2.

Напомним, что прошедшим летом Малкин мог стать неограниченно свободным агентом. В последний день он подписал новый контракт с командой.

В прошлом сезоне Малкин принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 голевые передачи. В плей-офф НХЛ россиянин сыграл семь матчей, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи. Свой предыдущий контракт с «Питтсбургом» Евгений подписал перед сезоном-2014/15.

Ранее игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» прошли опрос, суть которого в том, чтобы узнать — кого из своих партнеров по команде они взяли бы с собой на необитаемый остров.