Фанаты "Ванкувера" восхитились дебютом Кузьменко в НХЛ

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» на форуме HFBoards оценили дебют россиянина Андрея Кузьменко в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).
«Я верил в Андрея, и он меня не подвел», — приводит слова пользователя CherryToke Inoprosport.
«Бог ты мой, я уже его люблю!» — заявил LickTheEnvelope.
«Не могу поверить, что такой игрок достался нам совершенно бесплатно», — отметил LordBacon.
В дебютной встрече Кузьменко отметился заброшенной шайбой.
С 2018 по 2022 год Кузьменко выступал за петербургский СКА.
Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Куинн Хьюз высказался о первых голах Андрея Кузьменко за клуб.
«Это высший уровень, отличный бросок, руки, чутье. У него почти все есть. Он любит соревноваться и не боится проявить смелость», — сказал Хьюз.