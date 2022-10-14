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23 минуты назад

Фанаты "Ванкувера" восхитились дебютом Кузьменко в НХЛ

Газета.Ru

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» на форуме HFBoards оценили дебют россиянина Андрея Кузьменко в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Фанаты "Ванкувера" восхитились дебютом Кузьменко в НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я верил в Андрея, и он меня не подвел», — приводит слова пользователя CherryToke Inoprosport.

«Бог ты мой, я уже его люблю!» — заявил LickTheEnvelope.

«Не могу поверить, что такой игрок достался нам совершенно бесплатно», — отметил LordBacon.

В дебютной встрече Кузьменко отметился заброшенной шайбой.

С 2018 по 2022 год Кузьменко выступал за петербургский СКА.

Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Куинн Хьюз высказался о первых голах Андрея Кузьменко за клуб.

«Это высший уровень, отличный бросок, руки, чутье. У него почти все есть. Он любит соревноваться и не боится проявить смелость», — сказал Хьюз.

Хоккей,Андрей Кузьменко,СКА,
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