Швеция: Европа не хочет видеть Россию на КМ-2024

В Федерации хоккея Швеции рассказали о нежелании Европы видеть российских игроков на Кубке мира-2024. Об этом сообщает Aftonbladet.

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«Мы четко дали понять, что не можем играть против российской команды в нынешней ситуации», — заявил вице-президент организации ПетеПетер Форсберг.

Он уточнил, что этой же позиции придерживаются все европейские ассоциации. Форсберг добавил, что не видел заявления заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли о возможном допуске россиян к соревнованиям.

16 сентября Дэйли отметил ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. «Было бы очень обидно, если бы игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится», — рассказал он.