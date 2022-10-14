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1 час назад

Финская хоккеистка рассказала, как ее выгнали из бара во время ОИ-2014 в Сочи

Газета.Ruиещё 1

Голкипер женской сборной Финляндии по хоккею Ноора Рятю рассказала об инциденте, произошедшем после поражения ее команды в четвертьфинале Олимпийских игр — 2014, которые проходили в Сочи. Ее слова передает Helsingin Sanomat.

Финская хоккеистка рассказала, как ее выгнали из бара во время ОИ-2014 в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам забронировали ресторан в олимпийской деревне, но по определенным причинам мы туда не попали. Мы пошли в бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем и вели себя агрессивно. Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила, после чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара», — сказала Рятю.

Рятю приняла участие в четырех чемпионатах мира. В 2007 году была признана лучшим вратарем женского мирового первенства. Год спустя завоевала первую международную награду — бронзу чемпионата мира, и была признана самым ценным игроком турнира. В 2009 году вместе со сборной Финляндии ей вновь покорились бронзовые награды ЧМ. Медали той же пробы Рятю завоевала и на Олимпиаде — 2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2011 года Рятю завоевала третью бронзу ЧМ.

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