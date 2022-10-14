Финская хоккеистка рассказала, как ее выгнали из бара во время ОИ-2014 в Сочи

«Нам забронировали ресторан в олимпийской деревне, но по определенным причинам мы туда не попали. Мы пошли в бар, где на голодный желудок перебрали с алкоголем и вели себя агрессивно. Я отказалась платить два евро за стакан, который разбила, после чего охранники достали меня из туалета и вышвырнули. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда меня выгнали из бара», — сказала Рятю.