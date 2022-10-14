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38 минут назад

Клуб КХЛ "Северсталь" оштрафован на 500 тыс рублей за критику судей со стороны тренера

Газета.Ru

Хоккейный клуб «Северсталь» оштрафован на 500 тыс. рублей за критику арбитров матча с московским «Динамо» со стороны главного тренера череповчан Андрея Разина. Об этом сообщил сам тренер в своем Telegram-канале.

Клуб КХЛ "Северсталь" оштрафовали на 500 тыс рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Разин получил штраф в виде дисквалификации на один матч. Тренер публично раскритиковал действия арбитров, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ

Напомним, матч между «Северсталью» и «Динамо» завершился в пользу московской команды со счетом 2:1 (бул).

После 17 проведенных матчей «Северсталь» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков. «Динамо» занимает второе место, имея в активе 28 очков. Лидером Западной конференции является петербургский СКА, в активе которого 33 очка.

Хоккей,Андрей Разин,СКА,ХК Северсталь,Динамо,
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