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1 час назад

Малкин, Кросби и Летанг втроем повторили рекорд американского спорта

Газета.Ru

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг, выйдя вместе на лед в первом матче своей команды в регулярном чемпионате против «Аризона Койотис» (6:2), повторили рекорд Национальной хоккейной лиги.

Малкин, Кросби и Летанг втроем повторили рекорд американского спорта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Малкин, Кросби и Летанг сыграли за одну команду вместе уже в 17-м сезоне подряд, что раньше не удавалось никому в НХЛ. В североамериканском профессиональном спорте на протяжении 17 лет вместе за одну команду выступали только Дерек Джетер, Джордж Посада и Мариано Ривера, представлявшие «Нью-Йорк Янкис» в бейсбольной МЛБ.

Для Малкина и Летанга этот сезон 17-й в сильнейшей хоккейной лиге мира, Кросби, являющийся капитаном «Питтсбурга», вышел на лед уже в 18-м регулярном чемпионате, побив таким образом клубный рекорд легендарного Марио Лемье.

В матче против «Аризоны» Кросби отметился голом и двумя передачами, Малкин забросил свою первую шайбу в сезоне, а Летанг сделал две голевые передачи. Кросби и Малкин были признаны первой и второй звездами матча соответственно.

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