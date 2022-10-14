Малкин, Кросби и Летанг втроем повторили рекорд американского спорта

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг, выйдя вместе на лед в первом матче своей команды в регулярном чемпионате против «Аризона Койотис» (6:2), повторили рекорд Национальной хоккейной лиги.

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Малкин, Кросби и Летанг сыграли за одну команду вместе уже в 17-м сезоне подряд, что раньше не удавалось никому в НХЛ. В североамериканском профессиональном спорте на протяжении 17 лет вместе за одну команду выступали только Дерек Джетер, Джордж Посада и Мариано Ривера, представлявшие «Нью-Йорк Янкис» в бейсбольной МЛБ.

Для Малкина и Летанга этот сезон 17-й в сильнейшей хоккейной лиге мира, Кросби, являющийся капитаном «Питтсбурга», вышел на лед уже в 18-м регулярном чемпионате, побив таким образом клубный рекорд легендарного Марио Лемье.