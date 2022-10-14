Финская хоккеистка рассказала об оргии на ОИ-2014 в Сочи

Голкипер женской сборной Финляндии Ноора Рятю по хоккею рассказала, как ее партнерши по команде устроили оргию во время зимних Олимпийских игр — 2014, которые прошли в Сочи. Ее слова передает Helsingin Sanomat.

«Я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира. Одной из ночей две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных на соседних кроватях в их общей студии», — сказала Рятю.

Рятю приняла участие в четырех чемпионатах мира. В 2007 году была признана лучшим вратарем женского мирового первенства. Год спустя завоевала первую международную награду — бронзу чемпионата мира, и была признана самым ценным игроком турнира. В 2009 году вместе со сборной Финляндии ей вновь покорились бронзовые награды ЧМ. Медали той же пробы Рятю завоевала и на Олимпиаде — 2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2011 года Рятю завоевала третью бронзу ЧМ.