Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
40 минут назад

Финская хоккеистка рассказала об оргии с участием партнерш на ОИ-2014 в Сочи

Газета.Ru

Голкипер женской сборной Финляндии Ноора Рятю по хоккею рассказала, как ее партнерши по команде устроили оргию во время зимних Олимпийских игр — 2014, которые прошли в Сочи. Ее слова передает Helsingin Sanomat.

Финская хоккеистка рассказала об оргии на ОИ-2014 в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не так интересовалась сексом на одну ночь, как раньше. Многие другие хоккеистки «цепляли» мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира. Одной из ночей две хоккеистки нашей команды одновременно пошли целоваться с представителями скандинавских сборных на соседних кроватях в их общей студии», — сказала Рятю.

Рятю приняла участие в четырех чемпионатах мира. В 2007 году была признана лучшим вратарем женского мирового первенства. Год спустя завоевала первую международную награду — бронзу чемпионата мира, и была признана самым ценным игроком турнира. В 2009 году вместе со сборной Финляндии ей вновь покорились бронзовые награды ЧМ. Медали той же пробы Рятю завоевала и на Олимпиаде — 2010 в Ванкувере. На чемпионате мира 2011 года Рятю завоевала третью бронзу ЧМ.

Ранее Ноора Рятю рассказала об инциденте, произошедшем после поражения ее команды в четвертьфинале Олимпийских игр — 2014.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители