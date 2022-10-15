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56 минут назад

«Я всегда предпочту победу». Е.Свечников — о дебютной шайбе за «Сан-Хосе»

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников разочарован поражением в первом домашнем матче сезона НХЛ от «Каролины» (1:2). Российский форвард забросил в матче свою дебютную шайбу за клуб.

«Я всегда предпочту победу». Е.Свечников — о дебютной шайбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я всегда предпочту победу заброшенным шайбам», — цитирует нападающего журналист Шэн Пен.

Форвард отличился за две с небольшим минуты до окончания первого периода. Ему ассистировали Джейкоб Мегна и Эрик Карллсон. Эта шайба стала единственной в матче для «акул». За две минуты до конца третьего периода при равном счёте победную шайбу забросил форвард «Каролины» Себастьян Ахо.

Напомним, Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе» в это межсезонье. Соглашение рассчитано сроком на один год с заработной платой в размере $ 750 тыс. В предыдущем сезоне Евгений Свечников выступал за «Виннипег». В 72 матчах он забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

Хоккей,Евгений Свечников,Себастьян Ахо,
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