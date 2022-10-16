Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Гол и передача Капризова не спасли "Миннесоту" от проигрыша "Лос-Анджелесу"

Газета.Ruиещё 1

Сегодня, 16 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались "Миннесота Уайлд" и "Лос-Анджелес Кингс". Со счетом 7:6 встреча завершилась в пользу "Лос-Анджелеса".

Гол и передача Капризова не спасли "Миннесоту" от проигрыша "Лос-Анджелесу"
Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/ReutersChristopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Матч прошел на стадионе "Эксель Энерджи Центр" в Сент-Поле. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Адриан Кемпе (дубль), Габриэль Виларди, Дрю Даути, Алекс Иафалло, Кевин Фиала и Мэтт Рой. За "Миннесоту" забили Джейкоб Мидлтон, Маркус Фолиньо, Джоэль Эрикссон, российский нападающий Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло и Сэм Стил.

Отметим, что Капризов записал на свой счет одну голевую передачу. "Миннесота" в новом сезоне НХЛ провела два матча, по итогам которых располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, не набрав ни одного очка. "Лос-Анджелес", который сумел набрать два балла по итогам трех встреч, занимает 11-е место. Ранее "Сент-Луис Блюз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс".

Хоккей,Алекс Иафалло,Адриан Кемпе,Сэм Стил,Маркус Фолиньо,Габриэль Виларди,Дрю Даути,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители