Гол и передача Капризова не спасли "Миннесоту" от проигрыша "Лос-Анджелесу"

Сегодня, 16 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались "Миннесота Уайлд" и "Лос-Анджелес Кингс". Со счетом 7:6 встреча завершилась в пользу "Лос-Анджелеса".

Отметим, что Капризов записал на свой счет одну голевую передачу. "Миннесота" в новом сезоне НХЛ провела два матча, по итогам которых располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, не набрав ни одного очка. "Лос-Анджелес", который сумел набрать два балла по итогам трех встреч, занимает 11-е место. Ранее "Сент-Луис Блюз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс".