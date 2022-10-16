Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1. Одержать первую победу в новом сезоне хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин, на счету которого голевой пас. Это первое результативное действие нападающего за три матча. Передачу также совершил другой российский хоккеист в составе столичной команды Евгений Кузнецов.

14 октября стало известно, что Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность за всю карьеру в лиге. В первых двух мачтах капитан «Вашингтона» не набрал очков. Показатель полезности форварда по итогам этих встреч составил «-3».