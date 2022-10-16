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52 минуты назад

Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Lenta.ruиещё 5

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1. Одержать первую победу в новом сезоне хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин, на счету которого голевой пас. Это первое результативное действие нападающего за три матча. Передачу также совершил другой российский хоккеист в составе столичной команды Евгений Кузнецов.

14 октября стало известно, что Овечкин на старте сезона-2022/2023 показал худшую результативность за всю карьеру в лиге. В первых двух мачтах капитан «Вашингтона» не набрал очков. Показатель полезности форварда по итогам этих встреч составил «-3».

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Хоккей,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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