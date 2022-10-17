12 российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

Двенадцать российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, составленный изданием The Score.
На самой высокой позиции из россиян располагается нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место. Помимо него, в десятку лучших вошел вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
12-м стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, 13-м — форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 18-е место, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 22-е.
Также в топ-100 включены Андрей Свечников (»Каролина Харрикейнз», 50), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 51), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 56), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 88), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз», 89) и Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 97).
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться ни одной заброшенной шайбой за три проведенных матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Голевая засуха на старте сезона у Овечкина уже не первый раз у него в карьере. Это никак не отразится на его погоне за рекордом Гретцки. Александр все-таки профессионал с большой буквы, великий игрок, ему не 15 лет. Поэтому свое Овечкин еще забьет», — сказал Кожевников.