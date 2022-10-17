12 российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

«Голевая засуха на старте сезона у Овечкина уже не первый раз у него в карьере. Это никак не отразится на его погоне за рекордом Гретцки. Александр все-таки профессионал с большой буквы, великий игрок, ему не 15 лет. Поэтому свое Овечкин еще забьет», — сказал Кожевников.