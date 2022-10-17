Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

12 российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score

Газета.Ru

Двенадцать российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, составленный изданием The Score.

12 российских хоккеистов вошли в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score
Фото: газета.ругазета.ру

На самой высокой позиции из россиян располагается нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место. Помимо него, в десятку лучших вошел вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

12-м стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, 13-м — форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 18-е место, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 22-е.

Также в топ-100 включены Андрей СвечниковКаролина Харрикейнз», 50), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 51), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 56), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 88), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз», 89) и Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 97).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться ни одной заброшенной шайбой за три проведенных матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Голевая засуха на старте сезона у Овечкина уже не первый раз у него в карьере. Это никак не отразится на его погоне за рекордом Гретцки. Александр все-таки профессионал с большой буквы, великий игрок, ему не 15 лет. Поэтому свое Овечкин еще забьет», — сказал Кожевников.

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Игорь Шестеркин,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Евгений Малкин,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Валерий Ничушкин,Александр Овечкин,Александр Кожевников,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители