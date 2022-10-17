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1 час назад

Журналист CBS заявил об уходящей эпохе хоккеиста "Питтсбурга" Малкина

Газета.Ru

Клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», за который выступает россиянин Евгений Малкин, предстоят большие перемены, заявляет журналист CBS News Патрик Дамп. Он связывает это с тем, что команда является возрастной, и скоро многие лидеры ее покинут, в их числе и Малкин.

Журналист CBS заявил об уходящей эпохе Малкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне 32 года. По повседневным стандартам у меня, надеюсь, впереди еще много лет жизни. По профессиональным спортивным стандартам я всего в нескольких годах от выхода на пенсию. Основное трио «Питтсбурга» - Сидни Кросби, Крис Летанг и Евгений Малкин, им 35, 35 и 36 лет соответственно. Брайану Расту 30 лет. Джеффу Картеру – 38. Когда Кросби сыграл свой первый сезон в НХЛ, я был курчавым первокурсником. С тех пор мы увидели три победы в Кубке Стэнли, пять выходов в финал конференции, четыре выступления в финалах Кубка Стэнли, победу в первом чемпионате после введения потолка зарплат, переход на новую арену, несколько матчей на открытом воздухе и многое другое. Кросби, Малкин и Летанг, образно говоря, падают со скалы. Но место в плей-офф команде, безусловно, светит. Смогут ли они в четвертый раз выиграть Кубок? Предсказать невозможно. <…> Но если продолжать говорить метафорами, эта эра «Пингвинз» подходит к 18-й лунке, и после ее завершения может пройти довольно много времени, прежде чем мы приблизимся к чему-то, хотя бы отдаленно напоминающему последние 17 лет», - пишет Дамп.

Евгений Малкин – воспитанник магнитогорского «Металлурга». Карьеру в НХЛ он начал в 2006 году, в составе «Питтсбурга» он трижды завоевал Кубок Стэнли. Вместе с Кросби и Летангом он составил уникальное трио – первое в истории играющее в таком сочетании на протяжении 16 сезонов.

Ранее американское издание The Score высоко оценило заслуги форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, заявив, что такие игроки приходит в жизнь клуба один раз.

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