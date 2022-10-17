Журналист CBS заявил об уходящей эпохе Малкина

«Мне 32 года. По повседневным стандартам у меня, надеюсь, впереди еще много лет жизни. По профессиональным спортивным стандартам я всего в нескольких годах от выхода на пенсию. Основное трио «Питтсбурга» - Сидни Кросби, Крис Летанг и Евгений Малкин, им 35, 35 и 36 лет соответственно. Брайану Расту 30 лет. Джеффу Картеру – 38. Когда Кросби сыграл свой первый сезон в НХЛ, я был курчавым первокурсником. С тех пор мы увидели три победы в Кубке Стэнли, пять выходов в финал конференции, четыре выступления в финалах Кубка Стэнли, победу в первом чемпионате после введения потолка зарплат, переход на новую арену, несколько матчей на открытом воздухе и многое другое. Кросби, Малкин и Летанг, образно говоря, падают со скалы. Но место в плей-офф команде, безусловно, светит. Смогут ли они в четвертый раз выиграть Кубок? Предсказать невозможно. <…> Но если продолжать говорить метафорами, эта эра «Пингвинз» подходит к 18-й лунке, и после ее завершения может пройти довольно много времени, прежде чем мы приблизимся к чему-то, хотя бы отдаленно напоминающему последние 17 лет», - пишет Дамп.