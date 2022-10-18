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40 минут назад

«Рёв великого во все времена». Пресс-служба «Вашингтона» — о первом голе Овечкина в сезоне

Чемпионат.com

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» двумя постами прокомментировала первый гол капитана команды Александра Овечкина в новом сезоне.

Пресс-служба «Вашингтона» прокомментировала первый гол Овечкина в сезоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Природа исцеляет», — говорится в первом сообщении.

«Рёв великого во все времена», — написано во втором посте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4. Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка.

Хоккей,Александр Овечкин,
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