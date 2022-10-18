Овечкин покорил достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье

Российский капитан «столичных» забил два гола и отдал две результативные передачи. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Овечкина этот матч стал 168-м в карьере, включая и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда нападающий забрасывал 2+ шайбы. По этому показателю капитан «столичных» вышел на единоличное третье место, превзойдя достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье, на счету которого 167 таких встреч. Теперь Овечкин уступает только Бретту Халлу (174) и Уэйну Гретцки (212).