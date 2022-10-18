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27 минут назад

Овечкин покорил достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье

Чемпионат.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:4) смог превзойти ещё одно достижение в Национальной хоккейной лиге.

Овечкин покорил достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Российский капитан «столичных» забил два гола и отдал две результативные передачи. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Овечкина этот матч стал 168-м в карьере, включая и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда нападающий забрасывал 2+ шайбы. По этому показателю капитан «столичных» вышел на единоличное третье место, превзойдя достижение легендарного хоккеиста Марио Лемье, на счету которого 167 таких встреч. Теперь Овечкин уступает только Бретту Халлу (174) и Уэйну Гретцки (212).

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

Хоккей,Бретт Халл,Марио Лемье,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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