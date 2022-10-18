Кузнецов ударил соперника клюшкой по лицу в матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов очень грубо сыграл в матче чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу, за что ему теперь грозит дисквалификация. Об этом пишет «Чемпионат».

В конце второго периода матча Кузнецов прорвался к воротам соперников, но не смог забить гол, потерял равновесие и упал на лед. Защитник «Ванкувера» Кайл Берроуз подтолкнул россиянина, однако Кузнецов в ответ с размаху ударил его клюшкой по лицу. В результате Берроуз упал, а Кузнецов еще несколько раз толкнул его руками.

За эпизод Кузнецов получил от судьи двухминутный штраф. Однако лига еще может оштрафовать или дисквалифицировать хоккеиста на несколько матчей.