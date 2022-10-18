Фанаты пришли в восторг от игры Овечкина против "Ванкувера"

«Он пока еще не Уэйн Гретцки и даже не Марио Лемье, но, кроме этих двоих, я не вижу никого, кого можно было бы сравнить с Алексом Овечкиным. В 37 лет он находится в расцвете сил, тогда как Лемье и Гретцки в этом возрасте были уже «свадебными генералами». Овечкин — просто чудо!» — пишет пользователь с ником Doug_Sammak.