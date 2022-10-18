Фанаты пришли в восторг от игры Овечкина против "Ванкувера"

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал безголевую серию на старте сезона Национальной хоккейной лиги, набрав 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера». После игры любители хоккея в соцсетях разразились восторженными комментариями выступления российского форварда.
«Он пока еще не Уэйн Гретцки и даже не Марио Лемье, но, кроме этих двоих, я не вижу никого, кого можно было бы сравнить с Алексом Овечкиным. В 37 лет он находится в расцвете сил, тогда как Лемье и Гретцки в этом возрасте были уже «свадебными генералами». Овечкин — просто чудо!» — пишет пользователь с ником Doug_Sammak.
«Счастье. Великолепная ночь для Овечкина», — констатирует nhragal007.
Юзер thatbadmankaleb, в свою очередь, высказался о погоне россиянина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкин благодаря двум голам в ворота «Ванкувера» довел счет шайбам за карьеру в НХЛ до 782. Гретцки же забил в «регулярках» 894 гола.
«Думаю, у Овечкина есть реальный шанс добраться до 894 голов. Что, честно говоря, я раньше считал невозможным», — заметил болельщик.
А sportzbot заявляет, что раскрыл секрет невероятной результативности российского нападающего.
«Если бы молодой игрок попросил Овечкина открыть секрет, как он забрасывает шайбы сотнями, он бы получил ожидаемо прямой ответ. «Бей по шайбе», — сказал бы Овечкин с улыбкой. «Так же сильно, как и вы»? «Ага», — написал любитель хоккея.
Минувшей ночью «Вашингтон» Овечкина одержал победу над «Ванкувером» со счетом 6:4. С четырьмя очками россиянин был признан первой звездой игрового дня.