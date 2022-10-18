С хоккеиста Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) не станет дисквалифицировать нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Как пишет «Чемпионат.com», об этом заявили в Федерации хоккея России (ФХР).

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Отмечается, что это стало возможно благодаря дополнительным исследованиям, которые провела Швейцарская лаборатория допинговых анализов. По их результатам IIHF уведомила Ничушкина, что все обвинения с него сняты.

«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — подчеркнули в ФХР.