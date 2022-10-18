С хоккеиста Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) не станет дисквалифицировать нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Как пишет «Чемпионат.com», об этом заявили в Федерации хоккея России (ФХР).
Отмечается, что это стало возможно благодаря дополнительным исследованиям, которые провела Швейцарская лаборатория допинговых анализов. По их результатам IIHF уведомила Ничушкина, что все обвинения с него сняты.
«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — подчеркнули в ФХР.
Напомним, что 27-летний Ничушкин в прошлом сезоне НХЛ вместе с «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли. В новом сезоне форвард уже набрал 6 очков за три матча, забив три шайбы и сделав две результативных передачи. В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.