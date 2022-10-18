Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Витязя»

В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с «Витязем» в этом сезоне были похожи, но хоккей – это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной!