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41 минуту назад

Тамбиев о КХЛ: «Каждая игра непредсказуемая. Ровный чемпионат, в котором и фаворитам тяжело побеждать»

Sports.ru

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Витязя» (3:2 Б).

Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Витязя»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сложный матч. Два периода сценарий игры складывался не в нашу пользу. Но ребята молодцы. В третьем периоде переломили, проявили характер, силу воли и смогли дожать. Молодцы!

В буллитной серии мы были удачливее и точнее. Двигаемся дальше. Чем-то матчи с «Витязем» в этом сезоне были похожи, но хоккей – это стихия, тут не предугадаешь. Тем более сейчас нет времени оглядываться, игры идут одна за одной!

Каждая игра в КХЛ непредсказуемая. Что на Западе, что на Востоке сейчас каждый каждого обыгрывает, ровный чемпионат, в котором и фаворитам тяжело побеждать. Боремся!» – сказал главный тренер «Адмирала».

Хоккей,Леонид Тамбиев,
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