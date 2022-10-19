Максим Джиошвили объяснил, почему в течение пяти лет не мог вернуться в КХЛ

«Наверное, просто так бывает. В том сезоне, где сыграл шесть матчей в КХЛ, много раз оставался 13-м форвардом. Скажем так, доверяли мне не особо. Но может, что и сам не показывал той игры, которую я должен был показывать. Поэтому тяжело сказать, почему тот сезон получился таким. Когда меня спускали в ВХЛ, в принципе там я хорошо играл, но значит, надо было больше понять игру и стать более матёры