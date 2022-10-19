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28 минут назад

Максим Джиошвили объяснил, почему в течение пяти лет не мог вернуться в КХЛ

Чемпионат.com

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили объяснил, почему в течение пяти лет не мог вернуться в КХЛ.

Максим Джиошвили объяснил, почему в течение пяти лет не мог вернуться в КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наверное, просто так бывает. В том сезоне, где сыграл шесть матчей в КХЛ, много раз оставался 13-м форвардом. Скажем так, доверяли мне не особо. Но может, что и сам не показывал той игры, которую я должен был показывать. Поэтому тяжело сказать, почему тот сезон получился таким. Когда меня спускали в ВХЛ, в принципе там я хорошо играл, но значит, надо было больше понять игру и стать более матёры

Всё равно только с годами ты начинаешь лучше понимать, что от тебя требуется и что ты можешь сделать. Конечно, все игроки должны развиваться и стараться делать всё больше и больше, но есть какие-то определённые козыри, те вещи, которые у тебя получаются лучше, их и нужно использовать», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Хоккей,Максим Джиошвили,Сергей Емельянов,Динамо,
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