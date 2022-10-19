Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Ребята понимают, что нельзя опускать руки. Надо выкладываться в каждом моменте»

Sports.ru

Тренер «Ак Барса» поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга».

Тренер «Ак Барса» поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга»
Фото: Sports.ruSports.ru

Игра состоится сегодня, 19 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

В матче с «Трактором» (2:5) «Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд – это новый клубный антирекорд в регулярных чемпионатах КХЛ.

– Над чем работали в такой непростой для команды период времени?

– Поработали над каждым аспектом, все разобрали. В первую очередь дело в психологии. Ребята и сами понимают, что нельзя опускать руки, надо выкладываться в каждом моменте. Только за счет работы, перелома удачи в свою сторону должно все получиться.

– У «Металлурга» не самые лучшие показатели при игре в меньшинстве. Будете на это обращать внимание и как-то стараться вынуждать соперника нарушать правила?

– На эту тему постоянно и общаемся. Для того, чтобы забросить в большинстве его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не все получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу.

– По составу ожидаются изменения?

– Есть небольшая ротация, которая производится практически в каждой игре, – сказал Юрий Бабенко.

Хоккей,Юрий Бабенко,ХК Трактор,Металлург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители