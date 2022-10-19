Тренер «Ак Барса» поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга».

– На эту тему постоянно и общаемся. Для того, чтобы забросить в большинстве его сначала нужно заработать, а для этого надо заставлять соперника фолить. Пока, к сожалению, далеко не все получается в зоне атаки и не всегда хорошо держим шайбу.