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1 час назад

The Hockey Writers включил Овечкина в список самых "грязных" игроков НХЛ

Газета.Ru

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в который добавил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

The Hockey Writers включил Овечкина в список самых "грязных" игроков НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приемы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актера с дешевыми приемчиками», — заявил Хелфрик.

Напомним, «Вашингтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4. У победителей четыре очка набрал Овечкин, дважды поразивший ворота соперника и сделавший две результативные передачи.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Перед стартом нового сезона НХЛ Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. Теперь на его счету 782 гола. Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. Чтобы превзойти достижение Гретцки, россиянину остается оформить 112 голов. Впоследствии он был признан первой звездой игрового дня в лиге.

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