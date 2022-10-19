The Hockey Writers включил Овечкина в список самых "грязных" игроков НХЛ

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в который добавил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приемы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актера с дешевыми приемчиками», — заявил Хелфрик.
Напомним, «Вашингтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4. У победителей четыре очка набрал Овечкин, дважды поразивший ворота соперника и сделавший две результативные передачи.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.
Перед стартом нового сезона НХЛ Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. Теперь на его счету 782 гола. Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. Чтобы превзойти достижение Гретцки, россиянину остается оформить 112 голов. Впоследствии он был признан первой звездой игрового дня в лиге.