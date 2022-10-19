The Hockey Writers включил Овечкина в список самых "грязных" игроков НХЛ

«Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре. Он проводит сильные силовые приемы, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к хитам вслепую, ударам коленом в колено и сзади, из-за чего некоторые дали ему титул актера с дешевыми приемчиками», — заявил Хелфрик.