Стали известны партнеры Овечкина по звену после дисквалификации Кузнецова и травмы Брауна

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» после дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова и травмы форварда Коннора Брауна.
К капитану «столичных» Александру Овечкину, лишившемуся основных партнёров в атаке, в тройку поставили Ларса Эллера и Конора Шири. Белорусский игрок Алексей Протас занимался во втором звене.
Линия нападения:
Овечкин — Эллер — Шири; Протас — Строум — Оши; Юханссон — Макмайкл — Манта; Снивли — Дауд — Хэтэуэй.
Линия защиты:
Орлов — Карлсон; Фехервари — Йенсен; Густафссон — ван Римсдайк.
Отметим, что в списке травмированных у «Вашингтона» также находятся нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём.