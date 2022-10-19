Стали известны партнеры Овечкина по звену после дисквалификации Кузнецова и травмы Брауна

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» после дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова и травмы форварда Коннора Брауна.

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К капитану «столичных» Александру Овечкину, лишившемуся основных партнёров в атаке, в тройку поставили Ларса Эллера и Конора Шири. Белорусский игрок Алексей Протас занимался во втором звене.

Линия нападения:

Овечкин — Эллер — Шири; Протас — Строум — Оши; Юханссон — Макмайкл — Манта; Снивли — Дауд — Хэтэуэй.

Линия защиты:

Орлов — Карлсон; Фехервари — Йенсен; Густафссон — ван Римсдайк.