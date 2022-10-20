Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения

В ночь на 20 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фото: NHL.COM NHL.COM

«Виннипег» повёл после точных бросков Сэма Ганье и Нила Пионка. Затем «Эвеланш» отыграли одну шайбу – с передач Девона Тэйвза и Натана Маккиннона отличился Микко Рантанен. На исходе получаса Коул Перфетти забросил третью шайбу для «Виннипега».

Дальше за дело взялся российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Сначала он записал на свой счёт результативную передачу на Рантанена, а через две минуты отличился сам – ему ассистировали Кейл Макар и тот же Рантанен.