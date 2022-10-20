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3 часа назад

Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в игре с «Виннипегом»

Чемпионат.com

В ночь на 20 октября в Денвере (США) на льду «Болл-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения
Фото: NHL.COMNHL.COM

«Виннипег» повёл после точных бросков Сэма Ганье и Нила Пионка. Затем «Эвеланш» отыграли одну шайбу – с передач Девона Тэйвза и Натана Маккиннона отличился Микко Рантанен. На исходе получаса Коул Перфетти забросил третью шайбу для «Виннипега».

Дальше за дело взялся российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Сначала он записал на свой счёт результативную передачу на Рантанена, а через две минуты отличился сам – ему ассистировали Кейл Макар и тот же Рантанен.

Однако в овертайме защитник Нил Пионк принёс «Виннипегу» победу. Для него эта шайба стала второй в матче.

Хоккей,Нил Пионк,Сэм Ганье,Микко Рантанен,Натан Маккиннон,Валерий Ничушкин,
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