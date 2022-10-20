"Сент-Луис" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Тарасенко отдал три передачи

"Сент-Луис" в гостях со счетом 4:3 победил "Сиэтл" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Фото: AP Photo/ Josie Lepe AP Photo/ Josie Lepe

В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (8-я минута), Брэйден Шенн (12), Джастин Фолк (13, 63). У хозяев отличились Уилл Борген (11), Райан Донато (41) и Адам Ларссон (59).

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал три голевые передачи. Нападающий набирает очки вторую игру подряд - в первом матче чемпионата с "Коламбусом" (5:2) 30-летний нападающий забросил две шайбы и был признан одним из трех лучших игроков встречи вместе с одноклубниками Павлом Бучневичем и Иваном Барбашевым.