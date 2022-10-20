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2 часа назад

"Сент-Луис" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Тарасенко отдал три передачи

ТАССиещё 3

"Сент-Луис" в гостях со счетом 4:3 победил "Сиэтл" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

"Сент-Луис" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Тарасенко отдал три передачи
Фото: AP Photo/ Josie LepeAP Photo/ Josie Lepe

В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (8-я минута), Брэйден Шенн (12), Джастин Фолк (13, 63). У хозяев отличились Уилл Борген (11), Райан Донато (41) и Адам Ларссон (59).

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал три голевые передачи. Нападающий набирает очки вторую игру подряд - в первом матче чемпионата с "Коламбусом" (5:2) 30-летний нападающий забросил две шайбы и был признан одним из трех лучших игроков встречи вместе с одноклубниками Павлом Бучневичем и Иваном Барбашевым.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала четыре очка в двух играх. "Сиэтл" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Сент-Луис" в гостях встретится с "Эдмонтоном" 22 октября. "Сиэтл" в этот же день на выезде сыграет с "Колорадо".

Хоккей,Уилл Борген,Райан Донато,Джастин Фолк,Адам Ларссон,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,
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