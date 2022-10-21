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1 час назад

Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей

Lenta.ruиещё 2

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лидером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным с февраля шайбам. Об этом сообщает StatsCentre в Twitter.

Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей
Фото: Jason Franson / Globallookpress.comJason Franson / Globallookpress.com

С 10 февраля форвард поразил ворота соперников 31 раз. Это лучший показатель среди хоккеистов лиги за этот период.

Следом за россиянином расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 30 заброшенных шайб.

18 октября стало известно, что Капризов возглавил антирейтинг НХЛ по показателю полезности. После первых трех игр сезона у россиянина этот коэффициент составлял «-8». На данный момент на счету российского игрока четыре гола и четыре результативные передачи, коэффициент полезности «-7».

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.

Хоккей,Кирилл Капризов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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