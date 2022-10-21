Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лидером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным с февраля шайбам. Об этом сообщает StatsCentre в Twitter.

Фото: Jason Franson / Globallookpress.com Jason Franson / Globallookpress.com

С 10 февраля форвард поразил ворота соперников 31 раз. Это лучший показатель среди хоккеистов лиги за этот период.

Следом за россиянином расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 30 заброшенных шайб.

18 октября стало известно, что Капризов возглавил антирейтинг НХЛ по показателю полезности. После первых трех игр сезона у россиянина этот коэффициент составлял «-8». На данный момент на счету российского игрока четыре гола и четыре результативные передачи, коэффициент полезности «-7».