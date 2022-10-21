Олимпийский чемпион раскритиковал календарь НХЛ

– Это не только мои наблюдения. Посмотрите на полупустые трибуны. Даже в традиционных хоккейных городах, где раньше было много аншлагов, в лучшем случае 50-процентная посещаемость. Только вчера получили три тысячи зрителей в Хабаровске, Череповце, Москве.



В прессе проходила информация о том, что в сентябре в КХЛ был установлен антирекорд посещаемости. Похоже, что и в октябре увидим ту же картину.



Понятно, что сегодня в стране не самое оптимальное время для спорта. Тем не менее такое падение посещаемости говорит о том, что качество хоккея пока не соответствует ожиданиям болельщиков, а команды пока не готовы выдать 68 конкурентных игр.