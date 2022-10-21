Канадский хоккеист НХЛ повторил невероятный буллит Павла Дацюка

Когда копия не хуже оригинала.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Матч между «Монреалем» и «Аризоной» не представлял особой ценности для российских болельщиков: на две команды приходится только один наш соотечественник – Евгений Дадонов. К тому же сегодня 33-летний нападающий остался в тени более молодых партнёров. За 17 минут игрового времени экс-игрок «Донбасса» и СКА не отметился результативными действиями.

Видео дня

Зато Дадонов получил возможность с лучших мест понаблюдать за настоящим боевиком. Итоговый счёт – 6:2 в пользу «Канадиенс» – не должен никого смущать: встреча проходила в довольно воинственной обстановке. «Монреаль» с показательной лёгкостью захватил преимущество на самом старте. В течение первых семи минут подопечные Мартена Сан-Луи забросили трижды.

«Аризона» попробовала ответить на языке хоккейного искусства, но, быстро осознав тщетность своих попыток, перешла на уровень ниже. Ближе к перерыву Зак Кассиан, один из самых опытных нападающих «Койотс», вступил в борьбу за шайбу с Арбером Джекаем. Все старания экс-одноклубника Коннора Макдэвида оказались напрасными – 21-летний новичок «Монреаля» не поддавался. Тогда Кассиан решил навязать ему свою волю с помощью кулаков – и тут же об этом пожалел. Джекай не стал выжидать и, лишь скинув краги, бросился в атаку на Кассиана. Защитник «Канадиенс» нанёс ровно 10 ударов, а после буквально отшвырнул 31-летнего соперника.

На экваторе второго периода Юрай Слафковски, первый номер последнего драфта НХЛ, забил дебютный гол в лиге. Дважды ударив себя в грудь, словак переключился на противника: принимая поздравления от партнёров, Слафковски изрыгал проклятья в сторону проезжающих мимо хоккеистов «Аризоны».

До конца отрезка спокойствие сохранил, кажется, лишь один человек на площадке – Ник Судзуки. Невысокий канадский форвард почти убежал один на один с голкипером «койотов» Коннором Ингрэмом – лишь в последний момент защитники дважды атаковали его вне правил.

Судзуки отряхнулся после падения и, не выдав ни одной эмоции, отправился бить буллит. Нападающий медленно покатился по правому флангу. Добравшись до круга вбрасывания, он начал движение влево, а затем играючи перекинул Ингрэма. Вратарь на несколько секунд замер, словно не понимая, как всё случилось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Возможно, чтобы установить обстоятельства произошедшего точнее, Ингрэму стоит обратиться к хоккейным архивам. Буллит, исполненный Судзуки, во многом похож на финт Павла Дацюка из 2010 года. Тогда россиянин запустил аналогичный «парашют» за спину голкипера «Чикаго» Антти Ниеми.

«Ник Судзуки превратился в волшебника Павла Дацюка», — отреагировал на буллит официальный аккаунт НХЛ.

«Это самый лёгкий гол, который я когда-либо видел», — написал пользователь под ником «Капитан Ник Судзуки».

«Ник, ты просто издеваешься!» — считает аккаунт Everything Hockey.

«Ник Судзуки нарушает законы физики», — комментирует Hockey Players With Animals.