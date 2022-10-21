Легендарный вратарь Гашек выступил в защиту чехов в КХЛ

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек прокомментировал слова президента Федерации хоккея Чехии Алоиза Гадамчика, который в июне заявил, что позволит игрокам своей страны выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в конце августа чешский профсоюз, в который входит Гадамчик, принял решение, что хоккеистов, которые подписали контракт с клубом КХЛ после февраля, не будут вызывать в национальную команду. Слова Гашека передает Sport.cz.
«Мы даем людям сообщение: да, вы можете ехать в Россию, все в порядке. А потом опять говорим, что это не так. Согласен ли я с решением исполкома исключить из сборной хоккеистов КХЛ? Я так не чувствую. Какой бы ни была мораль, закон превыше всего», — сказал Гашек.
Ранее Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку. Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.