Легендарный вратарь Гашек выступил в защиту чехов в КХЛ

«Мы даем людям сообщение: да, вы можете ехать в Россию, все в порядке. А потом опять говорим, что это не так. Согласен ли я с решением исполкома исключить из сборной хоккеистов КХЛ? Я так не чувствую. Какой бы ни была мораль, закон превыше всего», — сказал Гашек.