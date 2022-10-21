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47 минут назад

Хоккеисты ЦСКА одержали седьмую победу подряд в КХЛ

ТАССиещё 5

Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 950 зрителей.

Хоккеисты ЦСКА одержали седьмую победу подряд в КХЛ
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (10-я минута), Фредрик Классон (12), Сергей Плотников (57) и Виталий Абрамов (60). У "Автомобилиста" отличился Анатолий Голышев (40).

ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Ранее команда победила новосибирскую "Сибирь" (3:0), "Адмирал" из Владивостока (4:1), хабаровский "Амур" (3:2 Б), подмосковный "Витязь" (2:1), московское "Динамо" (3:1) и пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:1).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. В следующей игре армейцы 24 октября примут челябинский "Трактор". "Автомобилист" располагается на второй позиции в Восточной конференции с 29 очками после 21 матча. В следующей встрече екатеринбургский клуб 23 октября сыграет в гостях с "Сочи".

В других матчах игрового дня московский "Спартак" на выезде победил "Адмирал" (2:1 Б), магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл "Барыс" из Астаны (5:0), петербургский СКА на своей площадке был сильнее "Куньлуня" (3:2). Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин провел 90-й матч "на ноль" в КХЛ, став первым игроком в истории лиги, который смог достичь такой отметки. Второе место по этому показателю занимает завершивший карьеру по итогам прошлого сезона Александр Еременко (63).

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