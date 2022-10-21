Хоккеисты ЦСКА одержали седьмую победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 950 зрителей.

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ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Ранее команда победила новосибирскую "Сибирь" (3:0), "Адмирал" из Владивостока (4:1), хабаровский "Амур" (3:2 Б), подмосковный "Витязь" (2:1), московское "Динамо" (3:1) и пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:1).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах. В следующей игре армейцы 24 октября примут челябинский "Трактор". "Автомобилист" располагается на второй позиции в Восточной конференции с 29 очками после 21 матча. В следующей встрече екатеринбургский клуб 23 октября сыграет в гостях с "Сочи".