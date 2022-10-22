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28 минут назад

«Барыс» перевел форварда Михайлиса в список травмированных

Матч ТВ

Казахстанский «Барыс» перевел нападающего Никиту Михайлиса в список травмированных, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«Барыс» перевел форварда Михайлиса в список травмированных
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— После прохождения медицинского обследования в список травмированных переведен Михайлис. Он пропустит ближайшую выездную серию команды, — говорится в сообщении.

Михайлис в текущем сезоне провел 21 матч в КХЛ, забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

«Барыс» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. В ближайших матчах команда Андрея Скабелки сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», омским «Авангардом», новосибирской «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Хоккей,Андрей Скабелка,Никита Михайлис,ХК Авангард,
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