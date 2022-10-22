«Барыс» перевел форварда Михайлиса в список травмированных

Казахстанский «Барыс» перевел нападающего Никиту Михайлиса в список травмированных, сообщается на сайте хоккейного клуба.

— После прохождения медицинского обследования в список травмированных переведен Михайлис. Он пропустит ближайшую выездную серию команды, — говорится в сообщении.

Михайлис в текущем сезоне провел 21 матч в КХЛ, забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

«Барыс» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. В ближайших матчах команда Андрея Скабелки сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», омским «Авангардом», новосибирской «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым».